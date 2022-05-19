الزراعة تشجع المزارعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية في “الذرة والفول الصويا وعباد الشمس”

في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستيراتيجيية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت الطبيعية وتقليل فاتورة الاستيراد وبناءًًًا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

قامت د.هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بزيارة إلى محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والاسماعلية وشرق الاسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبنى سويف والفيوم للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم وذلك لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف.



وعقدت "رجب" لقاءات مع المزارعين بحضور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة وكذلك مسئولي الإدارات والجمعيات الزراعية، وذلك لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم واهمية التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأضافت "رجب" أنه تم إرسال نماذج عقود الزراعة التعاقدية إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين الاشتراك في منظومة الزراعة التعاقدية.



والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن في وقت سابق عن التواصل إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف على بدء الزراعة التعاقدية في محصول الذرة بحد أدنى ضمان 6000 جنية للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول.