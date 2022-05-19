ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن ، وغادره 9 سفن ، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة ، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5284 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان له اليوم الخميس- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و864 طنا ، تشمل 8199 طن أسمنت ، و6715 طن يوريا ، و1200 طن صويا ، و6300 طن علف بنجر ، و12450 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45018 طنا ، تشمل 5593 طن ابلاكاش ، و20280 طن ذرة و3740 طن زيت طعام و11350 طن خردة و3677 طن حديد و1378 رأس ماشية بإجمالي وزن 378 طنا.

وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 874 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 33 ألفا و832 طنا, بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 365019 طنا.