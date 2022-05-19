افتتاح فعاليات اليوم العلمي لجمعية دول حوض البحرالمتوسط لجراحات المسالك بـ "طب الفيوم"

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات اليوم العلمي الرابع خلال البرنامج التدريبي لمؤتمر جمعية دول حوض البحر المتوسط لجراحات المسالك البولية المحدودة، والذي نظمه قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بحضور الدكتور عاصم العيسوى، عميد كلية الطب، والدكتور محمد صفاء الدين، المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعية، والدكتور حسين عبد الحميد، رئيس قسم جراحة المسالك، وعدد من الأطباء، وذلك اليوم الخميس، بمستشفى الجراحة الجامعي.

واستضاف اليوم العلمي الرابع من البرنامج التدريبي الدكتور علي عبد الكريم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة إنمار حبيب، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد قطب، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس.

وتضمن اليوم التدريبي ورشة عمل ومحاضرات نظرية وعملية عن مناظير البطن الجراحية وعمليات مناظير استئصال البروستاتا باستخدام الليزر وتفتيت حصو الكلى بالليزر باستخدام منظار الحالب المرن، كما تم عمل بث مباشر من غرف العمليات التي يجريها الأطباء.

افتتاح فعاليات اليوم العلمي لجمعية دول حوض البحرالمتوسط بـ"طب الفيوم"

افتتاح فعاليات اليوم العلمي لجمعية دول حوض البحرالمتوسط بـ"طب الفيوم"

افتتاح فعاليات اليوم العلمي لجمعية دول حوض البحرالمتوسط بـ"طب الفيوم"

افتتاح فعاليات اليوم العلمي لجمعية دول حوض البحرالمتوسط بـ"طب الفيوم"