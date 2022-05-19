موانئ البحر الأحمر تتداول 4612 طن بضائع عامة ومتنوعة



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 4612 طن بضائع عامة متنوعة، و227 شاحنة، و8 سيارات ملاكى، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1042 راكبا بموانيها.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - فى بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادرات شهدت تداول 3519 طن بضائع عامة ومتنوعة، و156 شاحنة، و4 سيارات ملاكى، كما بلغت حركة الواردات تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة، و71 شاحنة، و4 سيارات ملاكى.

وغادرت ميناء سفاجا السفينة "أمل" بعدد 86 شاحنة بحمولة 2169 طن بضائع عامة ومتنوعة و11 شاحنة فارغة و3 سيارات ملاكى، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، وغادرته السفينتان "سيناء" و"عمان"، حيث تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 882 طن بضائع عامة و211 طن ترانزيت إلى ليبيا و27 شاحنة فارغة و4 سيارات ملاكى وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1350 طن بضائع عامة وسيارة واحدة ملاكى.