16 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التدوال.

وذكر بيان صادر من المنطقة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين، موضحا أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، حيث يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.