عاجل.. البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
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قرر البنك المركزي المصري في اجتماعة مساء اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25 % للإيداع، و12.25 % للإقراض.
وكان البنك المركزي المصري قرر في 21 مارس 2022 رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية، ووصلت أسعار الفائدة بعد الزيادة إلى 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.