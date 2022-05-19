التموين: فتح موقعى "دعم مصر - مصر الرقمية" لتسجيل رقم الهاتف المحمول

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بفتح موقعي (دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للتيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة على "بون" صرف الخبز تفيد بالتوجه إلى مكتب التموين لتسجيل رقم "الموبايل"، ولمنع الزحام الشديد أمام مكاتب التموين.

وأوضحت "التموين" - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 30 يونيو المقبل، منوهة بأنه تم التنبيه على مديري المديريات بإخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة بأن الخدمة مجانية تماما.

وأكدت أن المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة، ورقم تلفون مسجل باسم رب الأسرة ولا يتم تقديم أية مستندات لإثبات ملكية خط التليفون، موضحة أنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين.

وأشارت إلى استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم خط محمول، على أن يتقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وإرسال أصول المستندات إلى ديوان عام الوزارة (الإدارة العامة للبطاقات) لاتخاذ اللازم.

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