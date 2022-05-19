سوق دبي المالي يُطلق تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان أول يونيو المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن سوق دبي المالي اليوم، اعتزامه إطلاق تداولات عقود مستقبلية جديدة على خام نفط عُمان المُجزأ في الأول من يونيو المقبل، الأمر الذي يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في هذه الفئة الهامة من الأصول.

وسيُمثل عقد "خام نفط عُمان المُجزأ" أحدث إضافة إلى سوق العقود المستقبلية في سوق دبي المالي، وهي تتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار النفط صعودًا وهبوطًا، علاوة على تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية وعائداتهم المحتملة.

ويصل حجم العقد المُجزأ إلى 100 برميل من النفط الخام، بما يُتيح لأكبر عدد مُمكن من المستثمرين تداوله، كما تتم تسويته نقديًا.

وسوف تحظى تداولات العقود الجديدة بدعم من قِبل 3 من صُناع السوق وهم: اكس كيوب، والرمز كابيتال وبي اتش إم كابيتال، كما تحظى بدعم مجموعة من أعضاء التداول بما في ذلك: الدولية للأوراق المالية، وبي اتش إم كابيتال، والرمز كابيتال، ومينا كورب للخدمات المالية، والدار للأسهم والسندات، وسيكو للوساطة المالية، وإي إف جي هيرميس /الإمارات/ وأرقام سيكوريتيز.

وتُعد هذه أولى إنجازات اتفاقية التعاون بين سوق دبي المالي وبورصة دبي للطاقة والتي تهدف لتطوير فرص استثمارية جديدة وتمكين المستثمرين الأفراد من الاستثمار بصورة مباشرة في أكبر فئات الأصول وأكثرها ارتباطًا بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السوق الدؤوبة لتنفيذ استراتيجيته للنمو وتنويع الفرص الاستثمارية والمنتجات المالية بما يواكب الاهتمام المتزايد من قِبل قاعدته المتنوعة من المستثمرين والتي تتجاوز 900 ألف مستثمر.

Advertisements

الأكثر قراءة

صفقة مدوية.. الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية

تين هاج يطرد نجم اليونايتد خارج أسوار الأولد ترافورد

تفاصيل مثيرة في عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي

رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

ضربة موجعة لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد الآن.. بث مباشر الأهلي والزمالك نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رابط أون تايم سبورت On Time Sport

عائلة مبابي ترد على رئيس برشلونة

بعد نيمار.. نجم عربي يثير الخلاف بين برشلونة وباريس سان جيرمان