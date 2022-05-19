"أوفيد" يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دولار مع مؤسسة "CIFI" المتخصصة في تقديم المشورة وتمويل مشاريع البنية التحتية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وفي بيان، صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية "فيينا"، لفت الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام "أوفيد"، إلى الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية احتياجات البنية التحتية المتزايدة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وأوضح الخليفة أن تعاون "أوفيد" مع مؤسسة "CIFI"، سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، ودعم المشاريع متوسطة الحجم في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحسين نوعية حياة المواطنين في المنطقة، وتقوية المجتمعات، وقال: هذه مساهمة مهمة في مشاريع التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن "أوفيد" دعمت مؤسسة "CIFI" في وقت سابق بقرضين تبلغ قيمتهما 30 مليون دولار لتمويل 60 مشروعا متوسط​​الحجم في مجال البنية التحتية.