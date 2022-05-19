منتدى دافوس يستكمل استعداداته لاستقبال 2500 مؤثر اقتصادي

توقع منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، أن يحضر فعاليات دورته المقبلة خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الحالي، نحو 2500 من قادة الدول وكبار المسؤولين والخبراء في الشأن الاقتصادي، لبحث التحديات الراهنة التي يشهدها العالم واستشراف الحلول المستقبلية، مؤكدا اكتمال استعداداته لاستقبال حضور المنتدى.

وكشف المنتدى في تقريره الصادر أمس، عن إحصاءات الحضور المتوقع، وتشمل 50 رئيس دولة وحكومة، و300 ممثل رفيع المستوى للحكومات، إضافة إلى 100 مبتكر عالمي ورائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة والمتوسطة في قطاعات الأعمال.

وأشار التقرير إلى دعوة 200 من قادة المنظمات والجمعيات غير الربحية وأصحاب المشاريع الاجتماعية والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى 400 شخص من قادة الإعلام حول العالم، إضافة إلى أعضاء من أبرز القادة العالميين الشباب.

وأفاد البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "دافوس"، أن العالم سيجتمع في دافوس للعمل نحو مواجهة القضايا التي يواجهها العالم، خاصة مع وجود التداعيات الناجمة عن الأزمات خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن دافوس سيتطرق إلى السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال، خاصة مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المهمة، وبعد تحديات جائحة كوفيد - 19.

وأصدر منتدى دافوس برنامج الجلسات المصاحبة لأعماله، والتي ستتطرق إلى التعاون العالمي وإعادة التوازن الاقتصادي والصحة العالمية، وقضايا المناخ والأمن الغذائي والتحول الصناعي والابتكار والحوكمة، إضافة إلى الأمن السيبراني.