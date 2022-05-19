2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 448 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 189.9 مليون درهم و389 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 956.5 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 106 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 290 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 924.38 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 304.15 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 620.23 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المطينة بقيمة 461 مليون درهم وأخرى في منطقة عود ميثا بقيمة 110 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 70.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 10 ملايين درهم.