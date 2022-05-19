وفد إماراتي يبحث في ‎فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا توطيد العلاقات الاقتصادية

زار وفد اقتصادي إماراتى برئاسة سعادة عبدالناصر جمال الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، كلا من فنلندا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو 2022 للبحث في توطيد العلاقات الاقتصادية.

وضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التربية والتعليم، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ومكتب الذكاء الاصطناعي بحكومة دولة الإمارات، ومبادلة، ومصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، والاتحاد للقطارات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وهدفت الزيارة إلى تعميق أواصر العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والنشاط الاستثماري، حيث تمخضت عن توقيع عدد من الاتفاقيات، منها مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة إستونيا، وميثاق مجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإستوني، ومذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي واتحاد أرباب العمل اللاتفي، ومذكرة تفاهم بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة "RedJackets" اللاتفية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي واتحاد غرف التجارة والصناعة والحرف الليتواني.

وأجرى أعضاء الوفد عددًا من الاجتماعات الفنية واللقاءات رفيعة المستوى، حيث اجتمعوا في فنلندا مع وزير الشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية وفي إستونيا، اجتمع الوفد مع رئيسة الوزراء ووزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، فيما التقى الوفد في لاتفيا مع وزير الاقتصاد.

كما شهدت زيارة ليتوانيا اجتماع الوفد الإماراتي مع وزيرة الاقتصاد والابتكار ونائبة الوزيرة، ونائب وزير الخارجية، وعمدة العاصمة فيلنيوس.

وزار الوفد مركز تعليم هلسنكي، وشركتي نوكيا وفارتسيلا، وبلدية مدينة فيلنيوس، فيما شهدت الزيارة عقد منتدى الأعمال الإماراتي - الإستوني، والدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإستوني، ومنتدى الأعمال الإماراتي - اللاتفي.