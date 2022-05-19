مبيعات المنازل القائمة في أميركا تتراجع لأدنى مستوياتها منذ بداية الوباء

تراجعت مبيعات المنازل المملوكة في أميركا سابقًا في أبريل نيسان إلى أدنى وتيرة منذ بدء جائحة كورونا، وفقًا للرابطة الوطنية لتجار التجزئة.

وقالت المجموعة إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت بنسبة 2.4% مقارنة بشهر مارس إلى المعدل السنوي المعدل موسميًا البالغ 5.61 مليون وحدة.

كانت المبيعات أقل بنسبة 5.9% مما كانت عليه في أبريل 2021، وهو أبطأ معدل منذ يونيو 2020، والذي كان بطيئًا لأن الاقتصاد كان يعاني من عمليات إغلاق واسعة النطاق بسبب فيروس كورونا.

بدأ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا في فبراير عند 3.66% وانتهى في مارس عند 4.78%، وفقًا لأخبار الرهن العقاري اليومية، يحوم الآن حول 5.45%.

أدى شح المعروض إلى إبقاء أسعار المساكن مرتفعة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

قالت دانييل هيل، كبيرة الاقتصاديين في Realtor.com "لا يزال عدد الأسر المهتمة بأن تصبح مالكي منازل مرتفعًا، على الرغم من تراجع الثقة بأن الآن هو الوقت المناسب للشراء".