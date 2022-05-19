انطلاق النسخة الثامنة من قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات 14 يونيو

برعاية وزارة الاتصالات



اعلنت شركة “آي دي سي” عن انضمام شركة الخليج للحاسبات الآلية (جي بي أم) كشريك مضيف المضيف للنسخة الثامنة من قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات في مصر، والتي تنطلق في 14 يونيو المقبل تحت شعار " تسريع الرحلة نحو العالم الرقمي"، وبرعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأظهر بحث آي دي سي بأن 49% من الرؤساء التنفيذيين في مصر قد سرعوا أجندتهم الرقمية لمدة عام واحد على الأقل -14% منهم لمدة عامين تقريبًا- بعد الاضطرابات في عام 2020.



واضاف البحث: "يبحث العديد من القادة في مجال تكنولوجيا المعلومات بنشاط عن نماذج عمل رقمية وشراكات في منظومات الأعمال على المدى الطويل. ويعيد الرؤساء التنفيذيين في مصر التفكير بشأن ممارساتهم القيادية لعالمٍ رقمي؛ سواء في بناء بنية تحتية رقمية مرنة أو بتلبية المطالب الاستثنائية للعمالة الموزعة.



ومن جانبها قالت ناجية العمري، مدير عام شركة اي دي سي في مصر: "تعتبر "جي بي أم" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، مع خبرة تزيد على 30 عامًا في تقديم مجموعة واسعة من الحلول في المنطقة بما في ذلك حلول البنية التحتية الرقمية الرائدة في القطاع، وحلول الأعمال الرقمية، وحلول الأمن والخدمات".



وصرّح عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية (جي بي ام): "أصبحت المرونة الرقمية عنصرًا أساسيًا في الأجندة الرقمية لأي شركة، وتلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تحقيق ذلك من خلال المساهمة في تعزيز مرونة الأعمال.



وتابع: "نحن حريصون على توظيف خبرتنا الطويلة التي تمتد لثلاثة عقود لدعم عملائنا في مصر وتمكينهم من تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البلاد، وتسريع تحولهم الرقمي بما يدعم استمرارية عملياتهم ونمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم على الابتكار".



ومن المتوقع أن تكتشف نسخة 2022 من قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر الوتيرة المتزايدة للابتكار، ودراسة المشهد التكنولوجي المتطورفي المنطقة، وتقديم أفضل الممارسات التي ستساعد المؤسسات على التحول لمؤسسات رقمية مرنة مستقبلًا. وتُعد قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر المكان المناسب لإلقاء نظرة عميقة عن أفضل الممارسات في قطاع التكنولوجيا والاستراتيجيات المثبتة لتحقيق النجاح من خلال جلسات نقاش ودراسات معمقة.

ويذكر أنه على مدى ثمانية أعوام شكلت القمة منبرًا رئيسيًا لتجمع قادة القطاع وباتت مرجعية موثوقة لمن يرغب بالإطلاع على توجهات الإسواق وقطاع تقنية المعلومات.