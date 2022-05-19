"الرهانات الخاسرة".. محاولات تنظيم الإخوان لضرب استقرار تونس

عربي ودولي
بوابة الفجر
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محاولات يائسة ومستمرة من تنظيم الإخوان في تونس لنشر الفتنة وضرب مؤسسات الدولة.
راشد الغنوشي زعيم تنظيم الإخوان حرض الجيش والسلطات الأمنية بالانقلاب على الرئيس.

وصفوا المراقبون محاولة الغنوشي بأنها رهان خاسر، الغنوشي زعم أن المخاوف بشأن انفجار اجتماعي تتزايد، متجاهلا أن تنظيم الإخوان هو المتسبب الأول في الأزمة حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها التنظيم على نشر الفوضى إذ سبق ودعا مسؤولون في التنظيم من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي الجيش صراحة إلى التدخّل ضد الرئيس قيس سعيد.
 

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