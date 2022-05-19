" زيزو " أفضل لاعب في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين لشهر أبريل

الفجر الرياضي
زيزو
زيزو
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حصد أحمد سيد " زيزو " صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة  أفضل لاعب في الدوري المصري خلال شهر أبريل عبر استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت بعد منافسة كبيرة مع العديد من نجوم الأندية الأخرى.


ومن المنتظر أن تقيم إدارة الرابطة برئاسة مجدي عبدالغني تكريما خاصا لأحمد سيد " زيزو " ومنحه جائزة مالية بخلاف درع الشهر كأفضل لاعب في أبريل في مستهل رحلة الرابطة تخصيص جوائز سنوية للاعبين في مسابقة بدأت الرابطة في تفعيلها اعتبارا من الموسم الجاري 2021-2022.


وظهر أحمد سيد " زيزو " بشكل مميز  خلال مباريات الزمالك في بطولة الدورى الممتاز حيث تمكن من تسجيل 11 هدفا في 16 مباراة وصنع العديد من الأهداف التي ساهمت بشكل قوى من حصد الزمالك عدد كبير من النقاط وتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة.


وكانت رابطة اللاعبين المحترفين أعلنت في وقت سابق تخصيص جائزة شهرية لأفضل لاعب من خلال الاستفتاء الجماهيري في إطار دعم اللاعب المصري ودفعه للتألق وتقديم أفضل مستوى لديه وصناعة منافسة شريفة بين جميع اللاعبين في مختلف الأندية الفترة المقبلة
 

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