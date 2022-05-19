تألق منتخب مصر للبوتشا في أول أيام البطولة الإفريقية

نجح منتخب مصر للبوتشا المشارك في بطولة إفريقيا، المقامة في جنوب إفريقيا، بتحقيق اربع انتصارات.

وحقق سمير الفوز على زميله عبدالرحمن بنتيجة (4-3) وهما اصحاب التصنيف bc3، وفي التصنيف bc2 فاز اسلام على اللاعب المغربي 4-0).

وفاز اللاعب مهند في التصنيف bc1 على نظيرة الجنوب افريقي، وفي التصنيف bc4 حقق اللاعب نبيل الفوز على اللاعب المغربي بعد استبعاده من المباراة نتيجة خطأ اداري من جانب المنتخب المغربي.



وخسرت أمل من لاعبة المنتخب المغربي (7-0).

ومن المقرر أن يشارك جميع اللاعبين في المباريات غدا.



وسافرت بعثة منتخب مصر إلى جنوب افريقيا 15 مايو الماضي، واستقبل محمد القراقزي نائب السفير المصري بجنوب إفريقيا، بعثة منتخب مصر للبوتشا.

وشهد الاستقبال ترحيب وإشادة كبيرة لبعثة منتخب مصر في جنوب إفريقيا، ومؤازرتهم من أجل تحقيق الفوز بالبطولة، وتحقيق إنجاز جديد في تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام وللرياضة البارالمبية بشكل خاص.

