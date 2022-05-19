غدا.. انطلاق بطولة مصر الدولية للسيدات للجولف بالجونة

تنطلق غدا الجمعه منافسات بطولة مصر الدولية للسيدات للجولف فى نسختها الأولى بملاعب جولف الجونة.



يتنافس فى البطولة 10 دول وهى المغرب وتونس والاردن والامارات وقطر وروسيا وباكستان وكندا وكوريا الجنوبية بالاضافة إلى مصر البلد المضيف.



تستمر البطولة على مدار ثلاثة ايام متتالية ويديرها الحكم الدولى المغربى عبداللطيف البشارى.



تشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبات المتميزات الباحثات عن الحصول على لفب النسخة الاولى وكأس نفرتيتى والتأهل إلى بطولة السعودية الدولية المفتوحة للسيدات نهاية العام الجاري.



وخاضت اللاعبات التدريب الاخير اليوم على ملعب جولف الجونة.



واشادت جميع اللاعبات بملعب جولف الجونة ووصفوه بالعالمى وبأنه رائع للغاية فى ظل وجوده داخل مدينة الجونة الساحرة بمناظرها الخلابة الغير عادية.

