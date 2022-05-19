النفط ينتعش بعد خسائر على مدى يومين في جلسة متقلبة

انتعشت أسعار النفط بعد خسائر على مدى يومين في جلسة متقلبة يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار والتوقعات بأن الصين قد تخفف بعض قيود الإغلاق التي قد تعزز الطلب.

وواصلت مؤشرات النفط الخام موجة التقلبات الشديدة، إذ ارتفع كل من خام برنت والخام الأمريكي بنحو خمسة دولارات للبرميل في غضون ساعات قليلة، ليتعافى الخامان من خسائر تكبداها في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.93 دولار توازي 2.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 112.04 دولار للبرميل. وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار أو 2.4 في المئة، مسجلة عند التسوية 112.21 دولار للبرميل.

وفي الصين، يراقب المستثمرون عن كثب خطط تخفيف قيود فيروس كورونا اعتبارا من الأول من يونيو حزيران في مدينة شنغهاي الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما قد يؤدي إلى انتعاش الطلب على النفط من أكبر مستورد للخام في العالم.

كما انتعشت أسواق النفط مع ضعف الدولار. وانخفض مؤشر الدولار واحدا في المئة يوم الخميس بعد المكاسب الأخيرة.

وغالبا ما تتحرك مؤشرات النفط بشكل عكسي مقابل الدولار، إذ تتم معظم معاملات النفط الخام العالمية بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لكبار المستوردين.