الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات التجزئة والأغذية والمشروبات

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث اهتزت الأسواق العالمية بفعل مخاوف من تفشي التضخم.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي منخفضًا 1.4%، مع تراجع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.6% لقيادة الخسائر حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة السلبية.

 

هبطت أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية، متبعة خطى نظيراتها الأميركية، وكانت أكبر خاسر على المؤشر الأوروبي.

جاءت خسائر الأسهم الأوروبية بعد إغلاق الأسواق الأخرى في أميركا على انخفاض يوم الأربعاء، حيث أدت المخاوف بشأن التضخم إلى اضطراب الأسواق على جانبي المحيط الأطلسي.

وأظهرت بيانات المملكة المتحدة أن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9% في أبريل نيسان، مع تصاعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، حسبما كشفت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء، مما أدى إلى تصعيد أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

بين عشية وضحاها، تراجعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ بشكل حاد يوم الخميس بعد الخسائر الفادحة في وول ستريت.

 

وهبط المؤشر Stoxx 600  بنحو 12% منذ بداية العام بعدما زادت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين من المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

Advertisements

الأكثر قراءة

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقة القرن

أحمد مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك ويعلن ضم صفقة نارية

صفقة مدوية.. الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية

محمد بركات يرد بقوة على عصام عبد الفتاح

تين هاج يطرد نجم اليونايتد خارج أسوار الأولد ترافورد

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الدوري الفرنسي

مصطفى زيكو: الحرس قادر على المنافسة في الدوري

رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك