الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات التجزئة والأغذية والمشروبات



تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث اهتزت الأسواق العالمية بفعل مخاوف من تفشي التضخم.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي منخفضًا 1.4%، مع تراجع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.6% لقيادة الخسائر حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة السلبية.

هبطت أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية، متبعة خطى نظيراتها الأميركية، وكانت أكبر خاسر على المؤشر الأوروبي.

جاءت خسائر الأسهم الأوروبية بعد إغلاق الأسواق الأخرى في أميركا على انخفاض يوم الأربعاء، حيث أدت المخاوف بشأن التضخم إلى اضطراب الأسواق على جانبي المحيط الأطلسي.

وأظهرت بيانات المملكة المتحدة أن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9% في أبريل نيسان، مع تصاعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، حسبما كشفت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء، مما أدى إلى تصعيد أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

بين عشية وضحاها، تراجعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ بشكل حاد يوم الخميس بعد الخسائر الفادحة في وول ستريت.

وهبط المؤشر Stoxx 600 بنحو 12% منذ بداية العام بعدما زادت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين من المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.