حبس متهمَيْن من المتعدين على أحد ذوي الهمم بطوخ

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة أمس التاسع عشر من شهر مايو الجاري بحبس متهميْنِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتعدي على فتًى من ذَوي الهمم وهتك عرضه والتنمر به، وتصوير ذلك التعدي ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط المتهمينِ بارتكاب الواقعة، حيث أُلقي القبض على أحدهما وَسلَّمَ آخرُ نفسَه للقسم لمّا علِمَ صدورَ الأمر بضبطه، وباستجوابهما أقرَّا بارتكابهما الواقعة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس كلٍّ منهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

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