أميرة عبيد تحتفل بمرور عام على أولى حلقات برنامج هي وهما (فيديو)

احتفلت الإعلامية أميرة عبيد مع المشاهدين بمرور عام على أولى حلقات برنامج هي وهما، من خلال سرد أهم القضايا والملفات التي فجرها البرنامج على مدار عام كامل والتي لاقت نسب مشاهدة عالية ليلقي البرنامج نجاحا كبير في أول عام له منذ ظهور على الشاشة".

قالت الإعلامية أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أتمنى تعديل قانون الأحوال الشخصية للحفاظ على بيوت المصريين وحل المشاكل الأسرية بشكل قطعي، لافتة أنها تدق جرسي إنذار بسبب سلبيات قانون الأحوال الشخصية الحالي".

وأضافت أميرة عبيد، قانون الأحوال الشخصية من الملفات الهامة التي تبناها البرنامج منذ عام، مضيفة: "مصر كلها بكل مؤسساتها بتحاول توصل لقانون عادل يحافظ علي ترابط الأسرة وأستطاع البرنامج أن يساهم في توصيل معاناة الأسر التي تهدمت".