البنك الزراعي: توريد 470 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

قال سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، "إن الفلاح شعر باهتمام الدولة من خلال ارتفاع أسعار التوريد وتقدير الدولة له، مشيرا إلى أن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية بلغت نحو 470 ألف طن وذلك منذ بداية الموسم وحتى الآن بواقع 85% من حصيلة توريده العام الماضي، لافتا أن البنك يستهدف توريد مليون طن قمح بنهاية موسم الحصاد".

وأشاد سامي عبد الصادق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بجهود المزارعين بعد ارتفاع كميات القمح الموردة هذا الموسم بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن توريد هذه الكميات يبعث الأمل، موجها الشكر إلى وزارة الزراعة والمالية والتموين وهيئة سلامة الغذاء، ما قدموا من حوافز وإجراءات تشجيعية لموردي القمح".

تابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بدء موسم حصاد القمح تأخر هذا العام لسببين الأول تزامنه مع شهر رمضان وتأجيل تأجيل المزارعين الحصاد لأنه من الأعمال الشاقة بالإضافة إلى برودة الجو، مشيرا إلى أن موسم القمح بدأ مع إجازة عيد الفطر".