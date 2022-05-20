محافظ أسيوط: توريد 83 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

محافظ أسيوط: نستهدف الوصول لتوريد 500 ألف طن قمح خلال الموسم الحالي

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك متابعة على مدار 24 ساعة لموسم حصاد القمح والذي بدأ في أبريل الماضي ويستمر حتى أغسطس المقبل، موضحا أن محافظة أسيوط من المحافظات الزراعية في مصر.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه حتى اليوم تم توريد ما يصل إلى 83 ألفا و531 طنا من الأقماح المحلية في أكثر من 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وفقًا للخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتابع أن "سعد" أن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، موضحا "نأمل أن نتجاوز إجمالي 500 ألف طن خلال موسم حصاد القمح.