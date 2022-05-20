د.مصطفى ثابت يكتب: رسالة إلى اتحاد الكرة.. احترموا عقولنا وأقيلوا عصام عبدالفتاح

أنّ تخطئ هو أمر وارد، فجميعنا بشر معرضون للأخطاء، ولكن أن تستمر في الخطأ، فهذا دليل إما على جهل أو غرض ما، أما أن تخرج وتدافع عن الخطأ فهذا دليل على وجود خلل ما لا بد من اتخاذ إجراء سريع لإصلاحه، وهذا ما حدث ويحدث في الكرة المصرية، إذ تابعت بشغف كبير مثل أي مشجع كروي يعشق القلعة الحمراء، والكرة المصرية عمومًا المباراة التي أقيمت بين الأهلي والبنك الأهلي، في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، ورأينا جميعًا القرار المخالف للقانون الذي اتخذه الحكم، وهو إلغاء هدف ناتج عن لعبة غير صحيحة، ولكنه مخالف لتطبيق القانون.

راجعت كل القواعد ووجدت أن هناك خطأ واضح من الحكم، ولا يوجد مشكلة في هذا الأمر، فالجميع معرضون للخطأ، ولكن المصيبة أن رئيس لجنة الحكام خرج علينا بتصريحات غريبة وعجيبة لتبرير الخطأ الذي حدث.

رئيس لجنة الحكام زعم أن هناك في القوانين الرياضية ما يسمى بـ "روح القانون"، أو "روح البروتوكول"، وأن الحكم اتخذ القرار الصحيح، وهذا يعني أننا أمام مصيبة كبيرة، وهذا الأمر لا يحتمل إلا وجه واحد من أمرين، إما أن هناك تجديد في البروتوكول، ونحن بحثنا في هذا الأمر ولم نجد أي تجديد طرأ عليه، ولم يطبق هذا الأمر في أي دولة في العالم.

من سوء الحظ كنا نشاهد مباراة أستون فيلا وبيرنلي، والذي كان يصارع على الهبوط، ويرغب في الفوز بشدة، ولو واحد مقابل لا شيء، وحدثت "رمية تماس" بشكل خاطئ، وهي نفس الفكرة التي حدثت في مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والحكم استكمل المباراة، ثم نتج عنها هدف، وهذا تقريبا مطابق لما حدث لدينا، ورغم مطالبة اللاعبين بالرجوع إلى تقنية "الفار" إلا أن قواعد الـ "فار" واضحة، ولم يرجع إلى الـ "فار".

بعد مراجعة كل هذه الأمور وجدنا أن المصيبة الكبرى هي أن مسؤولي التحكيم في مصر يعلمون الحكام خطأ، ويدافع عن أخطاءهم بصورة خاطئة، والاحتمال الثاني هو أن يكون رئيس لجنة الحكام كاذبًا وفي الحالتين نحن أمام كارثة كبرى، وإن كنت أميل إلى أنه يعلم الحكام بطريقة خاطئة لأنه في مونديال قطر المقبل هناك عدد كبير من الحكام العرب والأفارقة، ولا يوجد بينهم أي مصري إلا حكما مساعدًا وهذا دليل على فشل منظومة التحكيم بشكل كبير جدا، إضافة إلى الأخطاء الفجة التي رأيناها كثيرًا في الدوري الممتاز وكأس مصر، وأدت إلى تغيير مسار البطولات من فرق إلى أخرى.

إنّ اتحاد الكرة المصري إذا كان يحترم عقول مشجعي ومحبي الكرة المصرية، عليه إقالة عصام عبدالفتاح فورًا، وتعيين أجنبي بدلًا منه، ويضع خطة لتطوير الحكام لأنهم لا يقلون أهمية عن المنتخبات والفرق المصرية، لأنه يمثلون مصر.