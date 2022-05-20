أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-5-2022
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استقرت أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت، بعد تراجعها من مستوى 46 جنيها للمستهلك، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الدواجن اليوم
الدواجن البلدى: بين 48- 50 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو: بين 42-43 جنيهًا للكيلو
الأوراك: بين 42- 43 جنيهًا للكيلو
البانيه: بين 80 - 85 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي: 60 -65 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء: بين 31 و32 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم
وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:
كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيهات
كتكوت ساسو: 5.75_6 جنيه
أسعار البيض اليوم
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين 51-52 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها.
أسعار البط اليوم
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.
اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.