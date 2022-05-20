أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت، بعد تراجعها من مستوى 46 جنيها للمستهلك، وجاءت الأسعار كما يلي:

 

أسعار الدواجن اليوم
 

الدواجن البلدى:  بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو:  بين 42-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 42- 43 جنيهًا للكيلو

البانيه: بين 80 - 85  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي: 60 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء: بين 31 و32 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيهات

كتكوت ساسو: 5.75_6  جنيه

 

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين  51-52 جنيها  للطبق،  أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها.

         
أسعار البط اليوم

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.

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