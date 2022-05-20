أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 20-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم حيث حافظ أسعار عدد من أصناف الحضروات والفاكهة، على استقراره اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

 

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.


أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الجوافة بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 3 جنيه و4.5 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 5.5 جنيه و13 جنيها.

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