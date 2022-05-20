إيطاليا تسرع وتيرة إتاحة بدائل للطاقة التقليدية عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر



وقعت شركتي "إنجي" و"أنسالدو جرين تك" اتفاقية لبناء مصانع إنتاج الهيدروجين الخضراء وحلول تخزين الطاقة الأخرى في إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



سيتم تنفيذ المشاريع المبتكرة من قبل اثنين من الشركات الناشطة في مجال الطاقة في المناطق الصناعية، والتي سيتم تحديدها في مختلف المناطق الإيطالية، والاستفادة من الأدوات المالية التي توفرها الخطة الوطنية للتعافي والصمود الإيطالية.



ستكون الطاقة المتوقعة للمحطات في حدود 1 ميغاواط، مع قيم متغيرة من خلال سعات إضافية لتلبية الطلب على الطاقة.



وبموجب الاتفاقية، ستكون إنجي مسؤولة عن تصميم وبناء محطات إنتاج الكهرباء "الخضراء" وتكامل أنظمة الإدارة لإنتاج وتخزين الهيدروجين، بينما ستعمل "أنسالدو جرين تك" على إنشاء المحلل الكهربائي، الذي باستخدام الكهرباء من مصادر متجددة، ينتج الهيدروجين لتخصيصه للمستخدمين النهائيين.



وقالت مونيكا إياكونو، الرئيس التنفيذي لـ "إنجي إيطاليا"، " تعد إزالة الكربون وكفاءة الطاقة حجر الزاوية في استراتيجيتنا وفي هذا السياق، يمثل الهيدروجين محركًا مهمًا وناقلًا نظيفًا وأخضر".



وتابعت "يتيح لنا التعاون مع شركة رائدة مثل أنسالدو إنيريجيا، من خلال شركتها الفرعية أنسالدو جرين تك، العمل على تطوير حلول منخفضة الكربون استجابة لتحديات تغير المناخ"، مضيفة " إنّها شراكة تساهم في تحقيق إستراتيجية عالمية: على الصعيد العالمي، تهدف إنجي إلى تطوير 4 جيجاوات من طاقة إنتاج الهيدروجين المتجددة بحلول عام 2030، و700 كيلومتر من شبكة الهيدروجين المخصصة و1 تيراواط ساعة من سعة التخزين."