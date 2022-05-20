واردات الصين من النفط السعودي في أبريل تقفز 38 بالمئة والروسي 4 بالمئة



أظهرت حسابات لرويترز بناء على بيانات الجمارك الصينية الرسمية أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية قفزت 38 بالمئة في أبريل (نيسان) مقارنة معها قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو (أيار) 2020.

وبلغت الشحنات السعودية 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يوميًا، حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

كانت المشتريات قد بلغت 1.61 مليون برميل يوميًا في مارس (آذار) و1.57 مليون برميل يوميًا قبل عام.

وارتفعت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد، بنسبة أربعة بالمئة الشهر الماضي مقارنة معها قبل عام، مع حجز الشحنات قبل تشديد الحكومات الغربية للعقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط).

وأظهرت البيانات أن شحنات النفط الروسي في أبريل (نيسان) بلغت إجمالًا 6.55 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 1.5 مليون برميل يوميًا في مارس (آذار) و1.53 مليون برميل يوميًا قبل عام.