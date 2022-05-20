واردات الصين من النفط السعودي في أبريل تقفز 38 بالمئة والروسي 4 بالمئة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أظهرت حسابات لرويترز بناء على بيانات الجمارك الصينية الرسمية أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية قفزت 38 بالمئة في أبريل (نيسان) مقارنة معها قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو (أيار) 2020.

وبلغت الشحنات السعودية 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يوميًا، حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

كانت المشتريات قد بلغت 1.61 مليون برميل يوميًا في مارس (آذار) و1.57 مليون برميل يوميًا قبل عام.

وارتفعت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد، بنسبة أربعة بالمئة الشهر الماضي مقارنة معها قبل عام، مع حجز الشحنات قبل تشديد الحكومات الغربية للعقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط).

وأظهرت البيانات أن شحنات النفط الروسي في أبريل (نيسان) بلغت إجمالًا 6.55 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 1.5 مليون برميل يوميًا في مارس (آذار) و1.53 مليون برميل يوميًا قبل عام.

Advertisements

الأكثر قراءة

لقاء الجبابرة... موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

صراع ثلاثي على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر القديم

إيطاليا تسرع وتيرة إتاحة بدائل للطاقة التقليدية عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر

جدري القرود يصيب دول مختلفة والاعلان عن إصابات مؤكدة

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 20-5-2022

بلينكن متهما موسكو: تستخدام الغذاء سلاحا في أوكرانيا

رئيس أوكرانيا: القوات الروسية حولت دونباس إلى "جحيم"