الذهب في طريقه لأول ارتفاع في 5 أسابيع مع تراجع قوة الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 20 أيار مايو، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأميركي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1845.71 دولارًا للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1844.30 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9% هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأميركية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في 7 أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 22 دولارًا للأونصة، وارتفعت بنحو 4.4% هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 963.49 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 2034.63 دولار وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5% و4.5% على التوالي.

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