ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 50 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات 4932 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 31 ألفا و42 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 360 ألفا و605 أطنان.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 21002 طن شملت 10 آلاف و163 طن أسمنت و4074 طن يوريا و2000 طن صويا و1700 طن علف بنجر و3065 طن فوسفات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36400 طن شملت 5325 طن ابلاكاش و11385 طن ذرة و2200 طن عدس و100 طن فول و2000 طن صويا و1510 طن زيت طعام و11150 طن خردة و1911 طن حديد و2478 رأسا من الماشية.