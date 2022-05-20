وزير الإسكان يلتقى رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر لبحث فرص التعاون المشترك



التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، محمد علي المجاهد، رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر، والوفد المرافق له، ويضم، عمر صالح بابطين، ومحمد علي العيسائي، نائبي رئيس المجلس، والشيخ حسن عبده جيد، والدكتور أنور الصباري، أعضاء المجلس، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة فى مصر.



واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بأعضاء مجلس الأعمال اليمني في مصر، مؤكدًا أن مصر سوق واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة في ظل النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية ترحب بالاستثمار فى المجالات المختلفة من قِبَلِ أشقائنا اليمنيين، موضحًا أن المستثمر المصري والمستثمر العربى والأجنبي يُعاملان بنفس الطريقة، ولا يوجد أى تفرقة بينهما، والدولة المصرية تقدم تيسيرات وتسهيلات كبيرة للاستثمار في كافة المجالات.



وأوضح وزير الإسكان، أن لدينا في مصر حاليًا 45 مدينة جديدة، تضم فرصًا للاستثمار فى مجال التنمية والتطوير العمراني، ومجالات، السياحة، والزراعة، والصناعة، والتعليم، وغيرها من المجالات المتنوعة، مؤكدا أن يد التعاون ممدودة لكل المستثمرين، وخاصة المستثمرين العرب، للتعاون فى مختلف المجالات.



من جانبهم، عبر أعضاء مجلس الأعمال اليمني في مصر، عن سعادتهم بلقاء وزير الإسكان، وأبدوا إعجابهم وتقديرهم للنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا، وتقدموا بالشكر للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها مع الشعب اليمني والدولة اليمنية، ولوزارة الإسكان على جهودها المبذولة لدعم الاستثمار والمستثمرين، مؤكدين أن مصر حاضنة للشعب اليمني، داعين رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين للاستثمار فى مصر.



وقال محمد علي المجاهد، رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر: نرغب في فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الإسكان، وقيام المستثمرين اليمنيين بإقامة مشروعات جديدة في المجالات المتنوعة بالمدن الجديدة، وترتيب لقاءات مع مسئولى الوزارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمشاركة المستثمرين اليمنيين.



وأكد رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر، أن لقاء أعضاء المجلس مع وزير الإسكان، يبعث برسالة طمأنينة لنا، بأن مصر هى حاضنة كبيرة لجذب الاستثمارات، ومرحبة بكل الاستثمارات اليمنية داخل جمهورية مصر العربية، مضيفًا: أتينا لنقدم الشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الذى تم اختياره ضمن 10 شخصيات من قيادات الدولة المصرية، الذين سيتم تكريمهم يوم العيد الوطني الثانى والثلاثين لوحدة الجمهورية اليمنية، والذى سيقام في حفل كبير خلال الأسبوع القادم.