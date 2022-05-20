كلمات أغنية اللي يمشي يمشي عمرو دياب

تصدرت اللي يمشي يمشي عمرو دياب اليوم الجمعة الموافق الـ20 من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما طرحها "الهضبة" بساعات.

طرح اللي يمشي يمشي عمرو دياب

وطرح النجم عمرو دياب أحدث أغانيه "اللي يمشي يمشي" منذ ساعات والتي لاقت إعجابا كثيرا من قبل الجمهور العاشق للهضبة وفنه.

أغنية اللي يمشي يمشي عمرو دياب

وتعتبر أغنية اللي يمشي يمشي عمرو دياب واحدة من الأعمال الجديدة للهضبة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، إلى جانب ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات اللي يمشي يمشي عمرو دياب

اللى يمشى يمشى.. عينى على ناس أمِنتها

إتأذيت مِنها بعدها.. نزلوا مِن نظرى

مش حاقول عُذرى..

دول عالم عارفه نفسها.. قلبى ولا طيبته نِفعته

واللى يوم سِكنُه موته.. دُنيا بتعرى

ياما بتورى.. كله على قد نيته.. اللى يمشى يمشى زى بعضه

يبقى فضىّ سكة للى بعده.. فى الندالة ناس كتيرة عدوا

دول ماشاء الله

حُب مِين ده كله منفعة.. كله بقى عنده أقنعة

مين بقى برىء مين إدعىّ

مين حاتستثناه..

إللى حبونا مثلوا.. وإللى وعودونا كسلوا

يوفوا ب وعودهم.. والله يسعدهم

وإللى له طريق يكمله..

إللى ملى ايده مننا.. افتكر نفسهُ حلمنا

فِهمه على قده.. الغرور واخده

لسة ماعرِفش طبعنا..

اللى شاف نفسه وافترى.. وإللى بيبيعنى فى الدرى

واللى مديت له إيدى وصفيتله

طبعه هو المُشكلة..

ارمى ورا ضهرى كُل ده.. إيه اللى يجبرنى على كده

ياللا أشوف نفسي.. حبة مِن نفسي

فى اختيار أحلى من كدة..

وتعتبر اللي يمشي يمشي عمرو دياب هي الثانية للهضبة خلال الصيف الجاري، حيث سبق وطرح أغنية "هتدلع" التي حققت نجاها باهرا خلال عيد الفطر المبارك الماضي.