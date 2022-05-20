وفاة الفنان سمير صبرى بعد صراع مع المرض

سمير صبرى
سمير صبرى
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توفى الفنان الكبير سمير صبرى اليوم الجمعة الموافق الـ20 من مايو 2022، بإحدى الفنادق الموجودة بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

 

وفاة سمير صبرى

 

ودخل سمير صبرى إحدى المستشفيات منذ وقت قصير بعدما تعرض إلى وعكة صحية، احتاج خلالها إلى إجراء جراحة دقيقة بالقلب.

 

مرض سمير صبرى

 

وعانى سمير صبرى من مشكلة في الصمام "الميرتالي" حيث رقد في إحدى مستشفيات المهندسين خلال منتصف فبراير 2022.

 

نعي سمير صبرى

 

ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان الكبير سمير صبرى والذي زاره خلال تواجده بالمستشفى، ومعه  الفنانة ميرفت أمين وإلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز.

 

آخر أعمال سمير صبرى

 

وشارك سمير صبرى النجم الكبير عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" والذي كان آخر أعماله، وعرض في رمضان 2020، إلى جانب عدد من الأفلام.

 

آخر مداخلات سمير صبرى

 

 وقام الإعلامي عمرو أديب بعمل مداخلة هاتفية مع النجم الراحل سمير صبرى للاطمئنان عن حالته منذ دخوله إلى المستشفى بعد وعكته الصحية، حيث طالب الأخير بضرورة تذكره وعدم نسيانه.

 

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