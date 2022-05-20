البورصة اليابانية تغلق على ارتفاع وسط عمليات شراء للأسهم المنخفضة

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الجمعة 20 أيار مايو، لتتعافى من هبوط بنسبة 2% تقريبًا في الجلسة السابقة مع قيام المستثمرين باقتناص الأسهم المنخفضة على أمل نمو أرباح الشركات.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعًا 1.27% عند 26739.03 وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.18%، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93% إلى 1877.37 وسجل ارتفاعًا 0.71% خلال الأسبوع.

وجاءت المكاسب رغم تراجع وول ستريت خلال الليل، متأثرة بالمخاوف بشأن التأثير الواسع للتضخم وتراجع سهم سيسكو سيستمز بعد أن خفضت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات توقعات نمو إيراداتها في 2022.

وقال شيجيتوشي كامادا مدير قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية "كانت الأسهم اليابانية قوية الجمعة 20 أيار مايو، حتى مع استمرار داو جونز وستاندرد اند بورز في خسائرهما.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 2.53% وقدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي، كا ارتفعت مجموعة سوفت بنك 3.5%، فيما أضاف سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات صناعة الرقائق 1.27%.

وارتفع سهم سيكو إبسون 8.78% وكان الرابح الأكبر على مؤشر نيكي بعد أن أعلنت شركة صناعة الساعات عن إعادة شراء ما يصل إلى 9.35% من أسهمها.

وانخفض سهم طوكيو للغاز 2.75% وكان الخاسر الأكبر على المؤشر.