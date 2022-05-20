الدولار يفقد الزخم بعد أسابيع من الارتفاع واليورو يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أسبوع له منذ أوائل فبراير شباط مقابل العملات الرئيسية الجمعة 20 أيار مايو، مع فقده بعض الزخم الذي اكتسبه من الارتفاع المفاجئ في قيمته بنسبة 10%.

وتلقى الدولار دعمًا من إقبال المستثمرين عليه باعتباره ملاذًا آمنًا وسط اضطراب في الأسواق بسبب المخاوف من تأثير التضخم المرتفع والحرب الروسية الأوكرانية.

ولكن بعد ارتفاعه في الأسابيع الـ 14 الأخيرة باستثناء أسبوعين، يتجه مؤشر الدولار نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5% الجمعة 20 أيار مايو.

وكان المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار مقابل 6 عملات رئيسية، مستقرًا على نطاق واسع في اليوم عند 102.92، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2003 عند 105.01 الجمعة الماضي 13 أيار مايو.

وارتفعت العملات الأخرى التي تعتبر ملاذًا آمنًا هذا الأسبوع مع تعرض الأسهم العالمية لضغوط.

ويتجه الفرنك السويسري صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3% تقريبًا مقابل الدولار، بينما يتجه الين الياباني لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% تقريبًا.

واستقر الفرنك السويسري أخيرًا على نطاق واسع عند 0.97350 فرنك، بينما انخفض الين بنسبة 0.2% إلى 128.205ين.

كما استفاد اليورو من ضعف الدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وسجل في أحدث معاملاته اليوم انخفاضًا بنسبة 0.1% عند 1.05755 دولار.

ويستعد الجنيه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ديسمبر كانون الأول 2020، واستقر عند 1.24805 دولار خلال اليوم.

وبالنسبة للعملات المشفرة، استقر سعر بتكوين عند ما يزيد قليلًا عن 30 ألف دولار، مما أدى إلى وقف الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الأسابيع الأخيرة.

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