موانئ البحر الأحمر: تداول 9657 طن بضائع عامة متنوعة و462 شاحنة

شهدت مواني البحر الأحمر، تداول 9657 طن بضائع عامة متنوعة و462 شاحنة و81 سيارة ملاكي.





وأوضحت هيئة الميناء - حسب بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادرات بلغت تداول 6593 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة و29 سيارة ملاكي، فيما بلغت حركة الواردات تداول 3064 طن بضائع عامة ومتنوعة و217 شاحنة و29 سيارة ملاكي.





وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 55 شاحنة بحمولة 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 شاحنات فارغة و25 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بعدد 24 شاحنة بحمولة 669 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 شاحنة فارغة، والسفينة أمل بعدد 53 شاحنة بحمولة 979 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 شاحنة فارغة و25 سيارة ملاكي.





كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 115 شاحنة بحمولة 3004 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و2 شاحنة فارغة و29 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بعدد 68 شاحنة بحمولة 2036 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 شاحنة فارغة.





كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان "رحلات مكوكية" حيث تم استقبال 13 شاحنة بحمولة 216 طن بضائع عامة و60 شاحنة فارغة و2 سيارة ملاكي، وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1553 طن بضائع عامة، فضلا عن وصول وسفر 760 راكبا بموانيها.