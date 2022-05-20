قبل النهائي.. تعرف على ترتيب هدافي بطولة المؤتمر الأوروبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي قائمة ترتيب هدافي بطولة المؤتمر الأوروبي لعام 2022، وذلك قبل النهائي المنتظر.

 

وسيواجه فريق روما الإيطالي نظيره فينورد الهولندي، في المباراة النارية التي ستجمع الفريقين في نهائي المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022.

 

وسيحتضن ملعب "أرينا كومبيتار" بألبانيا القمة المترقبة بين فريق روما الإيطالي أمام فينورد الهولندي،  في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

 

قبل النهائي.. تعرف على ترتيب هدافي بطولة المؤتمر الأوروبي

 

آرثر كابرال، بازل، 13 هدفًا

سينيستايرا لوسيمي، فاينورد، 11 هدفًا 

سيريل ديسرس، فاينورد، 10 أهداف 

تامي إبراهام، روما، 9 أهداف 

بيب بيل، كوبنهاجن، 7 أهداف

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