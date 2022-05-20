خطوات الحصول على على خط تكافل وكرامة من We وقم بتفعيله

شهدت محركات البحث عمليات ضغط كبيرة من جانب شريحة هائلة من المواطنين، من أجل معرفة طرق وخطوات تفعيل خط تكافل وكرامة، الذي قامت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا بإطلاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

حيث تم بتوفير الكثير من الخطوط الهاتفية من خلال شبكة WE، للمستحقين والمستفيدين لمعاش تكافل وكرامة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال التقرير التالي، طرق وخطوات تفعيل خط تكافل وكرامة، وذلك عبر الهاتف المحمول، وفق لما أعلنته شركة WE للاتصالات.

طرق وخطوات تفعيل خط تكافل وكرامة

- يقوم المستفيد، من برنامج تكافل وكرمة، بتفعيل خط we، بالدخول على موقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

- ثم يقوم المستفيد بعد ذلك، باختيار أيقونة حجز خط تكافل وكرامة we.

- بعد ذلك يقوم المستفيد من الخدمة، بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

- وبعد ذلك يقوم المستفيد، بإدخال تاريخ سريان البطاقة الجديدة، والموعد الأخير لانتهاء البطاقة الحالية.

- وبعد ذلك يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات، نضغط على تسجيل.

- بعد ذلك تظهر كل البيانات الخاصة بالمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

- وبعد ذلك تظهر رسالة «تم تسجيل الطلب بنجاح».

- ثم بعد يظهر امام المستفيد، اليوم والموعد، الذى سيذهب فيه إلى أقرب فرع لسنترال القريب من محل إقامته، من أجل التوجه إليه واستلام الخط الخاص به، وتسجيلها.

شروط استلام خط تكافل وكرامة

- استلام خط تكافل وكرامة من شركة WE، من خلال حضور المستفيد شخصيا أو الموكل عنه.

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية.

- عند استلام الشريحة، يتم تفعيلها من خلال رقم الخدمة الصوتية، لشركة WE.

من خلال أي من الأرقام التالية 111- 19777.

- بعد ذلك يتم تفعيل الشريحة.