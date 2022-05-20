سعر الدولار فى مصر اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مع تعطل البنوك بسبب أجازتها الأسبوعية مع ترقب تأثير قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع المقبل، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 18.24 للشراء، 18.30 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان مسجلا 18.26 للشراء، 18.32 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.26 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

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