منها الدولار واليورو.. الروبل الروسي يرتفع أمام سلة عملات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر الروبل الروسي أمام اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 7 أعوام، مع اتجاه المزيد من شركات الطاقة الأوروبية إلى الالتزام بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسداد قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.
 

وذكرت بلومبرج أن الروبل ارتفع أمام اليورو اليوم بنسبة 9% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2015، كما ارتفع أمام الدولار بنسبة 5% إلى 59.18 روبل في تعاملات موسكو اليوم.
 

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم خلال العام الحالي.

وأدت القيود الروسية على خروج رؤوس الأموال وانهيار الواردات وارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة قيمة الروبل بنحو 20% مقارنة بمستواها قبل الحرب في أوكرانيا. وخفف البنك المركزي الروسي تدريجيا القيود المفروضة على أسواق المال، ولكن الروبل واصل ارتفاعه، وهو ما يمكن أن يصبح مشكلة بالنسبة لميزانية روسيا، حيث يأتي الجزء الأكبر من إيرادات روسيا في صورة عملات أجنبية.
 

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