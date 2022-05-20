أسهم أوروبا تصعد بدعم من آمال تحقيق تعاف اقتصادي في الصين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم مدعومة بآمال تحقيق تعاف اقتصادي في الصين عززه إعلان البنك المركزي عن مزيد من الحوافز، لكن مؤشر أسهم المنطقة يتجه صوب إنهاء الأسبوع منخفضا بفعل مخاوف الركود.

 

وقادت أسهم قطاعي التعدين والطاقة المكاسب ودفعت مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية إلى الصعود 0.8 %. وقلص هذا الخسائرالأسبوعية إلى أقل من واحد بالمئة فيما سيصبح خامس تراجع أسبوعي في ستة حسب رويترز.


وكشفت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية قفزت على نحو غير متوقع في أبريل، لكن توقعات إنفاق المستهلكين ظلت منخفضة بقوة. وتراجعت أسهم السلع الفاخرة إذ هوى سهم ريتشمونت 10.5 %. لكن الشركة قالت إن الطلب الأمريكي القوي على حليها وساعاتها عزز صافي أرباح الشركة ومبيعاتها في 12 شهرا حتى مارس.

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