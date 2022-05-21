نيقولا معوض على السجادة الحمراء من مهرجان كان في عرض فيلمه Three Thousand Years of Longing

الفجر الفني
بوابة الفجر
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يشارك فيلم Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان، ويُشارك في بطولة الفيلم النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه خلال هذا العام، الفيلم من إخراج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر.

الإعلان الرسمي للفيلم 

 

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية قريبا.

 

نيقولا معوض مهرجان كان سينما
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