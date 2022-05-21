أحمد عبد العزيز: الفن غدار ورفضت العديد من الأعمال لا تليق بتاريخي

أكد الفنان أحمد عبدالعزيز، أنه ظل لسنوات بلا عمل، مشددًا على أن أكثر ما يؤلم أي فنان هو أنه لا ينتج.



وتابع عبدالعزيز خلال حوار في برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على قناة "الحياة"، أنه رفض العديد من الأعمال لأنها لا تليق به أو بتاريخه الفني، واصفًا الفن بأنه "غدار" والسبب هو أن الزمن يستهلك الفنان وعلى الأخير أن يعي ذلك ويتعلم منه وأن يعلم بتقدمه في العمر وبناء على ذلك تتغير معاييره في اختيار الأدوار التي يؤديها.



وأبدى الفنان اعتزازه بتقديم مسلسلي "كلبش" مع الفنان أمير كرارة و"الأب الروحي" لأن حقق من خلال المسلسلين نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن شخصيته في مسلسل "المداح" جديدة، وهذا سر قبوله للدور بالإضافة إلى حبه الشديد للفنان حمادة هلال.



زتابع أن الفنان كمال أبورية زميل وصديق عزيز من وقت الدراسة في معهد الفنون المسرحية، مؤكدًا أنه يحب العمل الدرامي أكثر من العمل السينمائي، أما بالنسبة إلى المسرح فيرى أن عدد كبير من دور المسرح لم يعد موجودًا حاليًا، وهناك مشكلات كبيرة تواجه الصناعة نفسها ولا بد من تضافر جميع الجهود من أجل عودة المسرح المصري لمكانته الكبيرة سابقًا.