علي الحجار: "جزيرة غمام " من أهم وأفضل الأعمال الدرامية برمضان 2022

أشاد المطرب الكبير علي الحجار بمسلسل "جزيرة غمام " والذي عرض خلال شهر رمضان مشيدًا بالكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ورؤيته وابداعه والذي ظهر جليا خلال احداث العمل.

وتابع الحجار خلال حفله الفني الضخم باوبرا مسرح جامعة مصر انني شاهدت عدد كبير من الاعمال الدرامية خلال شهر رمضان ولكنني استمتعت بمسلسل " جزيرة غمام" موجها التحية للكاتب الكبير عبد الرحيم والذي حرص علي حضور الحفل قائلا له الف شكر يا استاذ ودائما تمتعنا باعمالك الرائعة

وعلي جانب اخر قال إن المخرج الكبير هاني لاشين سيقوم باخراج اغنية "انت المدد" وان المشروع استغرق نحو سنتين وتوقفت لبعض الوقت ولكن هناك اصرار علي اتمام المشروع الفني وسيكون بشكل جديد وعصري

على جانب اخر شهد الحفل حضور المبدع والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، ووجه الحجار تحية خاصة له وابداعه بمسلسل "جزيرة غمام " واشار الحجار إلى إنه قدم تتر مسلسل جزيرة غمام بالاضافة إلى ٣ اغاني داخل المسلسل من كلمات الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال.

يذكر ان الفنان الكبير على الحجار قد احيا حفلا غنائيا كبيرا، مساء الجمعة 20 مايو، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبدا النجم علي الحجار حفلة الفني قائلا باننا فقدنا نجم وفنان كبير في سماء الفن المصري والعربي وهو النجم سمير صبري والذي قدم العديد من البرامج والاعمال الفنية الرائعة موجها مناشدة لجماهير الحفل الفني بالدعاء بالرحمة للنجم الكبير.

وتفاعل الحضور مع الحجار وادائه الرائع المتميز واحساسه العالي

واستهل علي الحجار حفله الفني بغناء ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم واغنية يا طالع الشجرة، ريشة، زي الهوا، انتي طلعتيلي منين، العروسة، غاوويش، روحي، مسألة مبدأ



"عارفة"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"الزين والزينة"، و"على قد ما حبينا" و"أنا كنت عيدك" و"هنا القاهرة"، و"اللى اشترى منك ماوزنش"، وغيرها من ابداعاته المعروفة.

وايضا أشهر أغانى تترات مسلسلاته والتى دائما ما يطلبها منه الجمهور فى كل حفل، ليجدد الفنان الكبير على الحجار عهد الأصالة مع جمهوره خلال حفله بمسرح أوبرا جامعة مصر.