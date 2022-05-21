زوجة المطرب مصطفى كامل تكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفجر الفني
مصطفى كامل
مصطفى كامل
Advertisements

قالت هبة فرغلي زوجة المطرب مصطفى كامل، إن زوجها شعر ببعض التعب في الاستوديو واثناء رجوعه من العمل لم تكن لديه القدرة علي قيادة السيارة، مشيرة إلى إنه اتصل بشخص يدعي فتحي ليأخذه إلى أحد المستشفيات.
 

وأضافت هبة خلال مداخلة هاتفية "ببرنامج الوسط الفني " تقديم الاعلامي "أحمد عبد العزيز " عبر فضائية الحدث اليوم، أن مصطفى كامل عقب وصوله لمستشفى الصفا  خضع لتحاليل وأشعة مؤكدة إنه تعرض للارهاق والضغط نفسي نتيجة لكثرة العمل بال٥لبوم الجديد.
 

وطمأنت الجمهور علي حالته الصحية، مشيرة إلى إنه يخضع للعلاج بالمنزل ومتابعة الحالة الصحية مع الاطباء من خلال الهاتف.

 

كان المطرب مصطفى كامل قد تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات في القاهرة، إذ أعلن المطرب الشعبي أحمد العيسوي عن ذلك الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مصطفى كامل مزيكا البوم جديد
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

السبب وراء غياب محتمل لمبابي عن مباراة الريال الأولى

قبل الجولة الأخيرة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز والهدافين

خاص.. أول رد رسمي من اتحاد الكرة على إعادة مباراة الأهلي والبنك الأهلي

قبل الجولة الأخيرة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والهدافين

صلاح: لم أقصد التقليل من الريال.. إنه أقوى فريق في تاريخ دوري الأبطال

صفقة تبادلية كبرى بين بيراميدز والزمالك منبطلها رمضان صبحي

بايرن ميونخ يخطط لخطف نجم برشلونة مجانا