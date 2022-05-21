زوجة المطرب مصطفى كامل تكشف آخر تطورات حالته الصحية

قالت هبة فرغلي زوجة المطرب مصطفى كامل، إن زوجها شعر ببعض التعب في الاستوديو واثناء رجوعه من العمل لم تكن لديه القدرة علي قيادة السيارة، مشيرة إلى إنه اتصل بشخص يدعي فتحي ليأخذه إلى أحد المستشفيات.



وأضافت هبة خلال مداخلة هاتفية "ببرنامج الوسط الفني " تقديم الاعلامي "أحمد عبد العزيز " عبر فضائية الحدث اليوم، أن مصطفى كامل عقب وصوله لمستشفى الصفا خضع لتحاليل وأشعة مؤكدة إنه تعرض للارهاق والضغط نفسي نتيجة لكثرة العمل بال٥لبوم الجديد.



وطمأنت الجمهور علي حالته الصحية، مشيرة إلى إنه يخضع للعلاج بالمنزل ومتابعة الحالة الصحية مع الاطباء من خلال الهاتف.

كان المطرب مصطفى كامل قد تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات في القاهرة، إذ أعلن المطرب الشعبي أحمد العيسوي عن ذلك الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.