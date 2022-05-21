مدحت صالح يشعل حفله في أول أيام مهرجان "تل بسطا"

الفجر الفني
بوابة الفجر
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افتتح النجم مدحت صالح، حفله الغنائي ضمن فعاليات أولى أيام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذى يقام فى الشرقية فى دورته الأولى بأغنية "برمى السلام على بلدنا الحلوة".

 

وتألق النجم مدحت صالح، بحفل غنائي في أولى أيام المهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بعدد كبير من أغانيه.

 

ومن أبرز الأغاني التي قدها مدحت صالح النور مكانه في القلوب، وبحلم على قدي واشتقنا لزمان ويتقال وزي المليرنيرات وماشي في ضلها، بالإضافة إلى تقديمه أغنية وحشونا الحبايب للراحل محمد فوزي وأغنية 3 سلامات للراحل محمد قنديل، ورفع الحفل شعار كامل العدد. 
 



 

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