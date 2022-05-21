خبيرة أسرية: ظاهرة انتشار جرائم الأطفال تحتاج إلى تدخل مؤسسات الدولة لتقويضها

قالت الدكتورة عبير حمدي المحامية واستشاري العلاقات الأسرية، ظاهرة انتشار جرائم الأطفال تحتاج إلى تدخل مؤسسات الدولة لتقويضها، مشيرة إلى أن المجتمع يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي وثقافي عن طريق التوعية بمختلف أنواعها، مؤكدة على أهمية الدراما في تشكيل الوعي لدى المواطنين".

وطالبت الدكتورة عبير حمدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بضرورة الرقابة على الأعمال الدرامية لتجفيف منابع الجريمة في المجتمع، مشيرة إلى أن الرقابة شبه معدومة مما ساهم في انتشار أعمال تدعو للعنف وتؤثر بالسلب على الأطفال، مطالبة الرقابة بضرورة حذف مشاهد القتل والعنف والسرقة في المسلسلات والأفلام.

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، ظاهرة تخلص بعض الأهالي من أبنائهم نظرا لضيق ذات اليد أو انتقاما لطرف على حساب الآخر أمر دخيل على المجتمع، ويجب البحث في الأمر لمعرفة الأسباب التي أدت لذلك.