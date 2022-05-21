خبير قانوني: جرائم القتل في الأسرة المصرية أصبحت تدق ناقوس الخطر

توك شو
جرائم الاسرة
جرائم الاسرة
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قال المحامي والخبير القانوني محمد ميزار، إن جرائم القتل داخل الأسرة المصرية أصبحت تدق ناقوس الخطر، والتفكك الأسري له دور كبير في تلك الجرائم حيث يؤثر على كل الأطراف، وقد يؤدي لتخلص أحدهم من الآخر.
وأضاف محمد ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن التفكك الأسري له الكثير من الأسباب منها تعاطي الزوج للمخدرات أو الخلافات الأسرية التي تحدث في المنزل، أو رغبة أحد الطرفين في التخلص كم شريكه، موضحا "أن الأب ممكن يشرب مخدرات ويقتل ولاده من غير وعي على سبيل المثال".
وتابع أن المخدرات من الممكن أن تؤثر على الزوج وتجعله يدخل في مرحلة الشك تجاه زوجته، وهو ما يؤدي به الحال إلى التخلص منها لأي سبب.

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