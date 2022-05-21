باحثة من لندن: هذا اللقاح يوفر 85% من الحماية ضد جدري القرود

باحثة من لندن: سرعة انتشار جدري القرود في دول العالم تثير القلق

جدري القرود
جدري القرود
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قالت الدكتورة ميس عبسي، الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية البريطانية بلندن، إن جدري القرود فيروس ينتمي لنفس عائلة مرض الجدري الخطير، لافتا إلى أن  جدري القرود أقل خطورة وانتشاره بسرعة كبيرة في معظم دول العالم يثير القلق".

وأضافت الدكتورة ميس عبسي في مداخلة لها عبر سكايب لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عدوى جدري القرود تنتقل عبر طريقتين الاتصال المباشر بين الأشخاص أو خدش الجلد، وإفرازات التنفس، لافتة أن جدري القرود مرض فيروسي تشمل أعراضه الحمى والصداع والطفح الجلدي وعادة ما تكون خفيفة، وتضخّم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات ووهن شديد".

وأشارت الباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية البريطانية بلندن، إلى أنه لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، لكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية بنسبة تصل إلى 85%، مضيفة، هناك سلالتان لفيروس جدري القرود الأولى سلالة الكونغو، وهي أكثر خطورة إذ تصل نسبة الوفيات بها إلى 10 % والأخرى هي سلالة غرب إفريقيا ويبلغ معدل الوفيات بها نحو 1%.

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